فريق "غواصي الرمادي" يعلق أعماله لعدم توفر مستلزمات الغوص

أعلن فريق غواصي الرمادي التطوعي، يوم الأحد، عن التوقف النهائي لأعماله وإنهاء جميع أنشطته داخل قضاء الرمادي وخارجه، عازياً ذلك إلى عدم توفر أبسط مستلزمات وتجهيزات الغوص اللازمة لاستمرار عمله الإنساني.

وبذل الفريق بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال الفترة الماضية جهوداً عدة لمناشدة الجهات المعنية، وعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين بهدف إيجاد دعم يضمن استمرار نشاطه، إلا أن تلك المساعي لم تسفر عن نتائج تُذكر.

وأضاف أن قرار التوقف جاء رغم صعوبته، نظراً لما يحمله الفريق من مسؤولية إنسانية في عمليات البحث عن الغرقى، مقدماً اعتذاره لأهالي الرمادي وبقية المحافظات التي شارك فيها سابقاً.

وأعرب الفريق عن أمله في تحسن الظروف مستقبلاً بما يتيح له العودة إلى أداء مهامه وخدمة المجتمع مجدداً.