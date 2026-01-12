فريق طبي ينجح بإعادة أذن "مبتورة" لوضعها الطبيعي جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

افاد مصدر في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، بنجاح عملية ترميم أذن مبتورة بشكل تام وإعادتها لوضعها الطبيعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فريقا طبيا متخصصا في الجراحة التجميلية والترميمية وجراحة اليد، أجرى في احد المستشفيات الاهلية بمحافظة ذي قار عملية ترميم أذن شخص مبتورة بترٍ تام إثر حادث سير".

وأضاف أنه "تم إعادة ربط الأنسجة المتضررة وترميمها، وتكللت العملية بالنجاح وأُعيدت الأذن إلى شكلها الطبيعي".