فريق طبي وعملية جراحية لإنقاذ "دجاجة" من موت محقق جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز/ تمكن فريق طبي بيطري في ذي قار، اليوم الخميس، من إنقاذ "دجاجة" من موت محقق شمالي المحافظة.

وذكر رئيس الفريق البيطري فلاح الزيدي لوكالة شفق نيوز، أن "أحد المواطنين بقضاء الشطرة نقل دجاجة له إلى المركز البيطري في قضاء الشطرة بعد أن أصابها انتفاخ غير طبيعي في الرقبة وتحديداً بالحوصلة، مع خروج روائح نتنة من جوفها".

وبين أن "العاملين في المركز البيطري حاولوا تفريغ حوصلة الدجاجة من دون جراحة لكنهم لم ينجحوا فاضطروا إجراء عملية جراحية لمعرفة سبب الورم والانتفاخ الحاصل في جسدها".

وأوضح الزيدي "بعد إجراء العملية تبين أن الدجاجة كانت قد التهمت كميات كبيرة من محصول (الماش)، وأدت هذه الكميات إلى انتفاخها بشكل غير طبيعي وقطع كل وسائل التنفس لديها".

وتابع "الدجاج بطبيعته يلتقط الحصى لمساعدته في عملية الهضم ويبدو أن كمية الحصى التي تناولتها الدجاجة لم تكن كافية للهضم، فأدى الأمر إلى تخمة في أنحاء جسدها كافة وكادت تودي بحياتها".

وختم الزيدي بالقول "تم إجراء العملية الجراحية بنجاح وإنقاذ حياة الدجاجة وعادت للتنفس بشكل طبيعي".