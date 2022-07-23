فريق طبي من بغداد ينجح في معالجة جريح "اللفة الباردة" بعد إصابات خطيرة

شفق نيوز/ أفاد إعلام مستشفى اليرموك التعليمي في العاصمة بغداد، يوم السبت، ان فريقا طبيا نجح في معالجة شخص أُصيب بجروح بليغة بعد ضربه بسكين حادة في منطقة الوجه من قبل بائع لسندويجات الشاورما جراء شجار حدث بينهما.

وقال إعلام المستشفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد طعنهِ بسكين قَطع شاورما أثر اعتداء و مشاجرة بآلات حادة، فريق جراحي في مستشفى اليرموك التعليمي ينجح بإجراء التداخل الجراحي اللازم للمريض.

وأوضح البيان أنه راجع طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي شاب ثلاثيني تعرض لجروح غزيرة ونازفة نتيجة مشاجرة واعتداء بآلات حادة في الوجه والرأس، نُقل على إثرها الى طوارئ مستشفانا وهو بحالة حرجة جدًا .

وتابع البيان أنه تم فورًا تشكيل فريق جراحي من جراحة الوجه والفكين برئاسة الجراح الاختصاص (د.احمد ياسين حميد ) اختصاص جراحة الوجه والفكين، وتم اجراء التداخل الجراحي اللازم للسيطرة على النزف واعادة ربط الانسجة والعضلات وخياطة الجروح تجميليًا كونها في منطقة الوجه.

وأُدخل المريض بعدها الى الردهة بعد العملية لاكمال العلاج وهو في وضع مستقر الآن، وفقا لبيان المستشفى.

وأقدم صاحب بسطة لبيع "الشاورما" مساء يوم الخميس الماضي، على طعن زبون بالسلاح الأبيض في منطقة حي التراث جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الزبون كان قد أخبر صاحب البسطة، بأن (اللفة- السندويتش) التي اشتراها منه (باردة) وتطورت إلى مشادة كلامية، بين الطرفين، الأمر الذي دفع الأخير إلى استخدام (سكين) وطعنه".

وأضاف المصدر، أن "ذلك أدى إلى إصابة الزبون بجروح، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وذلك قبل وصول قوة أمنية، قامت باعتقال صاحب بسطة (الشاورما) وإيداعه التوقيف".