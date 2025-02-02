فريق طبي عراقي ينجح في عملية معقدة لطفل حديث الولادة مصاب بمرض نادر

شفق نيوز/ نجح فريق طبي عراقي في مستشفى الحكيم التعليمي بمحافظة ميسان جنوب البلاد، من إجراء عملية معقدة لطفل بعمر يوم واحد.

وقالت الصحة العراقية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فريقا طبيا متخصصا في مستشفى الحكيم التعليمي التابع لدائرة صحة ميسان أجرى عملية جراحية معقدة لطفل يبلغ من العمر يومًا واحدًا، يعاني من نقص في تطور الجمجمة والأنسجة الدماغية.

وبين رئيس الفريق الطبي الدكتور متيهان أسا أوغلو، أخصائي الجملة العصبية، أنه تم تشخيص الحالة بعد تصوير مقطعي (CT) للدماغ، حيث بينت الفحوصات باصابته بحالة طبية نادرة تُعرف باسم إنتساع الدماغ.

وأكد الدكتور متيهان أسا أوغلو أن التدخل الجراحي السريع كان ضروريًا لمنح المولود فرصة أفضل للنمو والتطور الصحي، مشيرًا إلى أن نجاح العملية مع تمتع الطفل بصحة جيدة ويخضع حاليا للمتابعة الطبية الدقيقة لضمان تعافيه الكامل .

وفي بابل، تمكن فريق طبي في مستشفى الإمام الصادق من إجراء عملية نوعية لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وقالت الصحة في بيان أيضا، أن فريقا طبيا وتمريضيا متخصصا بجراحة الجملة العصبية في مستشفى الأمام الصادق التعليمي التابع لدائرة صحة بابل أجرى عملية جراحية نوعية لطفل بعمر 6 سنوات يعاني من عدم القدرة على الكلام0

وبين رئيس الفريق الطبي الدكتور محمد جابر المعموري، أنه بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل تبين وجود كيس سحائي في الدماغ وتم اجراء عملية استغرقت خمسة ساعات لاستئصال الكيس السحائي بالكامل وتكللت بنجاح مع تمتع الطفل بصحة جيدة بجهود الفريق الطبي والتمريضي والصحي الساند في المستشفى0