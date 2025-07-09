فريق طبي عراقي ينجح بإجراء أول عملية من نوعها في كركوك

شفق نيوز- كركوك

نجح فريق طبي في كركوك، يوم الأربعاء، بإجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها في المحافظة لاستئصال ورم في العمود الفقري لامرأة خمسينية.

وقال مدير عام دائرة صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "المريضة (50 عاماً) كانت تعاني من آلام حادة في الظهر وصعوبة في الحركة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبيّن وجود ورم في جسم الفقرة القطنية الأولى، ناجم عن انتشار خبيث لورم كلوي تم استئصاله قبل سنوات".

وأوضح أن "العملية التي جرت لأول مرة على مستوى المستشفيات الحكومية في كركوك، استغرقت زهاء خمس ساعات، وتمت عبر فتحة في الصدر والبطن للوصول إلى الفقرة المصابة".

وبيّن رشيد أن "الورم أُزيل من الفقرة المكسورة بالكامل، وتم زرع شبكة مكانها وتثبيتها بنجاح"، مشيراً إلى أن "العملية تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الجراحية المتقدمة المقدمة في مؤسسات الصحة الحكومية بالمحافظة".

وقد أُجريت العملية من قبل فريق جراحي متعدد التخصصات ضم أطباء في جراحة الجملة العصبية، وجراحة الصدر والأوعية الدموية، والجراحة العامة، والتخدير.