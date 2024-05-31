فريق طبي عراقي ينجح بترميم وجه طفلة بعمر 3 سنوات

شفق نيوز/ نجح فريق طبي في مستشفى الواسطي التعليمي التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة، يوم الجمعة، برفع "وحمة شعرية ولادية" من وجه طفلة بعمر 3 سنوات.

وترأس الفريق الطبي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الدكتور الاستشاري عباس محمد صحن النصراوي /مدير المستشفى.

ونجح الفريق بإجراء عملية تجميلية لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من محافظة ديالى تعاني من تشوه في الوجه نتيجة وحمة شعرية ولادية.

وتمت العملية على شكل مرحلتين حيث تم رفع الوحمة بالكامل وتعويض مكان الوحمة واخرجت الطفلة بصحة جيدة وفي طور العلاج وتحتاج الى جلسات ليزر ومتابعة لحين اكتسابها الشفاء التام.

يذكر أن هذه العمليات تجرى على الجناح العام في المستشفى ويتم خلالها تقديم العلاج اللازم والخدمة الطبية والفندقية مجانا.