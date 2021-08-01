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فريق زلزالي يضع يده على خزين غازي كبير في محافظة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-01T20:58:35+0000
فريق زلزالي يضع يده على خزين غازي كبير في محافظة عراقية

شفق نيوز / كشف مستشار محافظة الأنبار لشؤون الطاقة، عزيز خلف الطرموز، يوم الأحد، عن عقد إتفاق ما بين وزارة النفط العراقية والحكومة المحلية بالمحافظة، للمباشرة بالعمل على استكشاف المناطق التي تضم حقولاً غازية.

وقال الطرموز لوكالة شفق نيوز، إن "الأنبار تبحر على خزين غازي كبير، ومن المؤسف أن حقول عكاز الغازية مهملة منذ قرابة الستة أعوام، رغم احتوائها على أكثر من خمسين مليار طن من مادة الغاز".

وأضاف الطرموز، هذا الأمر "دفع إدارة المحافظة لمطالبة وزارة النفط، بدعم المحافظة لكشف مواقع جديدة، والعمل على استغلال خزينها، عبر الاتفاق مع الوزارة على إرسال ستة فرق زلزالية لستة مواقع تقع بغرب المحافظة، يرجح احتوائها على الغاز".

وبين أن "إحدى الفرق الزلزالية التابعة للشركة العامة للاستكشافات النفطية، وصلت إلى مناطق جنوب قضاء راوة، وباقي الفرق ستصل الأنبار خلال الأيام القادمة في حال تأمين خطة حماية لهم من قبل العمليات المشتركة".

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