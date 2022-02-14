فريق دولي يتحرك لفتح مقابر جماعية في سنجار

شفق نيوز/ اعلنت هيئة التحقيق وجمع الادلة في محافظة دهوك، يوم الاثنين، ان فريقا دوليا سيباشر بفتح مقابر جماعية في منطقة حردان بقضاء سنجار.

وقال المتحدث باسم الهيئة، نيجيرفان سليمان، لوكالة شفق نيوز، ان "فريقا دوليا سيقوم بفتح مقابر جماعية في حردان بقضاء سنجار يوم العشرين من شهر شباط الجاري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية المقابر الجماعية في بغداد وفريق اقليم كوردستان المؤلف من اعضاء من وزارة الشهداء وهيئة التحقيق وجمع الادلة في دهوك".

وبين ان "عدد المقابر الجماعية بلغ 105 مقابر في سنجار تضم ضحايا ايزيديين قضوا على يد تنظيم داعش عام 2014"، مشيرا الى ان "الفريق الوطني المشترك بالتعاون مع الفريق الدولي تمكت من فتح 27 مقبرة جماعية في سنجار".

يشار إلى أن تنظيم داعش احتل في الثالث من آب/ أغسطس عام 2014، مناطق من قضاء سنجار في محافظة نينوى، والذي تقطنه أغلبية إيزيدية وارتكب مجازر بحق الرجال والنساء والأطفال وقام بـ"سبيّ" أكثر من خمسة آلاف طفلة وشابة وامرأة ما زال مصير الكثير منهن مجهولاً لغاية الآن، كما نفذ إعدامات جماعية بحق الرجال ودفنهم في مقابر جماعية.