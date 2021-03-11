فريق انقاذ إيراني يهرع لمساعدة سفينة عراقية غارقة قبالة السواحل السعودية

شفق نيوز/ توجهت سفينة إيرانية، يوم الخميس، إلى ميناء الدمام السعودي، لإنقاذ سفينة عراقية مشرفة على الغرق.

وقال النائب كاظم فنجان الحمامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن القنصل العراقي في مدينة الدمام السعودية قام هذا اليوم بزيارة البحارة الناجين من الغرق، واتخذ الترتيبات اللازمة لتأمين عودتهم الى الوطن.

أما بخصوص السفينة العراقية المشرفة على الغرق في المياه الدولية، اضاف الحمامي؛ أن سفينة الدعم الإيرانية (محرّم)، توجهت للمشاركة في عملية الإنقاذ واشترك معها في هذه المهمة زورق الانقاذ الإيراني (ناجي 8)، حيث يجري البحث الآن عن الحطام في مسرح الحادث.

وأشار إلى أن مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية في البحرين (ميماك) يتولى متابعة الأمور أول بأول لتأمين سلامة السفن المبحرة في المنطقة، منوهاً ان الكابتن الدكتور عبد المنعم الجناحي هو الذي يواصل المتابعة الحثيثة بنفسه في الليل والنهار.

وكان النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي كشف في وقت سابق بتعرض سفينة قطر عراقية (ديلما) إلى الغرق في المياه الدولية المقابلة للسعودية.

وذكر الحمامي في وثيقة رسمية صادرة عن مكتبه؛ ان السفينة (ديلما) تعرضت للغرق صباح يوم الأحد 7 آذار عند قيامها بعملية قطر لصندل فارغ يبلغ طوله 49 مترا حيث تعرضت السفينة الى الغرق الكامل.