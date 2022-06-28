فريق المقابر الجماعية يستأنف عمله في قرية شرقي سنجار (صور)

شفق نيوز/ وسط حضور من أهالي الضحايا، قام الفريق الوطني يوم الثلاثاء بفتح مقبرة جماعية لضحايا الإيزيديين الذين قضوا على يد تنظيم داعش.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الفريق الوطني المعني بفتح المقابر الجماعية في سنجار، استئنف العمل مجددا في قرية قني شرقي سنجار بالتزامن مع حضور العشرات من أهالي الضحايا ومسؤولين حكوميين.

واشار مراسلنا؛ إلى أن المقبرة التي تم استئناف العمل بها هي واحد من ست مقابر موجودة في تلك المنطقة.

وفتحت الجهات المعنية اكثر من ثلاثين مقبرة جماعية من أصل 87 مقبرة، حيث يتم نقل الرفاة حين العثور عليها الى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف على هوياتهم.