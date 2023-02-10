فريق البحث والإنقاذ العراقي ينتشل جثتين من تحت ركام زلزال تركيا

شفق نيوز/ نجح فريق البحث والإنقاذ العراقي، يوم الجمعة، بانتشال جثتين من تحت ركام الزلزال المدمر في تركيا.

وذكر بيان مقتضب لمديرية الدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني التخصصية في مجال البحث والإنقاذ انتشلت جثتين تعود لرجل وامرأة مدفونتين تحت أطنان ركام أنقاض إحدى البنايات المنارة في منطقة كرمان مرعش في تركيا بعد أن ضرب زلزال مدمر المنطقة مؤخراً".

وكان الفريق الدولي العراقي وصل جواً بكامل عدد وعدته إلى تركيا مساء اول امس الأربعاء لينظم إلى الفرق الدولية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة على الرغم من استمرار الهزات الأرضية في المنطقة والذي كان آخرها بقوة 4.3 في ذات المنطقة التي يعمل فيها الفريق العراقي ولم تتوقف أعمال البحث والإنقاذ الدقيق عن ضحايا في المنطقة المنكوبة.