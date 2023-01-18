فرنسا تعرض على العراق تحلية مياه شط العرب

شفق نيوز/ أعرب سفير الجمهورية الفرنسية لدى بغداد إيريك شوفاليه، يوم الأربعاء، استعداد بلاده لمساعدة العراق في تحلية مياه شط العرب بمحافظة البصرة ضمن إطار مواجهة الشح الحاصل في البلاد جراء التغيرات المناخية.

وذكرت وزارة الموارد المائية اليوم، أن وزير عون ذياب عبدالله استقبل في مكتبه سفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق، والوفد المرافق له لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين وبما يخدم تطوير الواقع الاروائي في البلاد.

وأضاف أن الوزير قدم شرحاً تفصيلاً موجزاً عن الواقع المائي في البلاد والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه كون معظم مياه العراق السطحية من خارج البلاد إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية التي مرت بها المنطقة عموماً والعراق خصوصاً من خلال الشح المائية التي ضربت البلاد لثلاث مواسم متتالية، والتحديات الداخلية وتوجه الوزارة لتغيير النظام المائي القديم المعتمد حالياً إلى نظام إروائي حديث بواسطة الأنابيب والتبطين الحديث لغرض ترشيد استهلاك المياه وتقليل الضائعات المائية .

وأردف بالقول، إن الوزارة تسعى بإجراءاتها للتكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية وفتح أفاق التعاون والتباحث مع دول المنبع الجارتين تركيا وأيران بشأن كيفية الحصول على مواردنا المائية بشكل معقول ومنصف.

من جانبه أعرب السفير الفرنسي، عن استعداد بلاده لمساعدة العراق بمواجهة التحديات التي تواجه الواقع الاروائي من خلال استثمار الشركات الفرنسية بالعراق وتنفيذ المشاريع وتطوير ملاك الوزارة من خلال برامج الدعم المقدمة من الجانب الفرنسي في مجال البحث العلمي والدورات وبما يتعلق بالاستخدام الأمثل للمياه وترشيد الاستهلاك وكيفية استخدام تقنيات الري الحديثة ، مبيناً أن لدى الجانب الفرنسي إمكانيات لتحلية مياه شط العرب وإستصلاح الاراضي ووضع الخطوات العلمية لتطوير العمل بين البلدين .

هذا وأكد الوزير، إستعداد الوزارة للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة لدى الجانب الفرنسي والتي ستنعكس أيجابياً على الجوانب الاقتصادية للعراق كافة، وبالاخص الجانبين الاروائي والزراعي من خلال تنفيذ مشاريع الاستصلاح والاستفادة من الخبرات وإعداد الدراسات ودعم المختبرات الهايدروليكية .