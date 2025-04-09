فرنسا تدرس فتح قنصلية لها في البصرة

شفق نيوز/ أعلن السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، خلال زيارته محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق مع الحكومة المحلية على تطوير التعاون وزيادة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في المحافظة، مشيراً إلى أن بلاده تدرس فتح قنصلية لها في البصرة.

وقال دوريل في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "البصرة تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية وأنا معجب بالتطور الحاصل فيها وإدارتها للأمور الاقتصادية، وقد اتفقنا مع المحافظ على زيادة عمل الشركات الفرنسية في المحافظة في المجالات الاستثمارية والنفطية والثقافية والفنية".

وأضاف دوريل، أن "هدفنا هو زيادة الشركات الفرنسية العاملة في البصرة لتقديم خدمات أكثر لمختلف الفئات، والعمل على عقد مؤتمر لرجال الأعمال الفرنسيين في المحافظة، حيث سيطلعون على بيئة الأعمال، وبناءً على ذلك سنقرر توسعة نظام العمل الدبلوماسي وفتح قنصلية لفرنسا في المحافظة".

من جانبه، قال محافظ البصرة أسعد العيداني خلال المؤتمر، إن "هنالك شراكة عريقة بين العراق وفرنسا في مجالات شتى، خاصة في محافظة البصرة مع الشركات المختصة بالطاقة وتصفية المياه مثل توتال وآر إيه تي بي".

وأشار العيداني إلى أنه "تم الاتفاق على إعادة المباحثات بخصوص النقل العام وكيفية تطوير هذا الجانب".