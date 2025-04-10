فرنسا تتجه لتطوير السياحة في ذي قار عبر شركاتها الاستثمارية

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، يوم الخميس، أن السفير الفرنسي في العراق، توعد بتطوير قطاع السياحة والفندقة في المحافظة عبر جذب الاستثمارات والشركات الفرنسية.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإبراهيمي، استقبل السفير الفرنسي في العراق، باتريك دوريل، والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس المحافظة عزة الناشي، ورئيس هيئة الاستثمار في مجلس المحافظة ورئيس غرفة تجارة ذي قار ومدير هيئة الاستثمار وعدد من رجال الأعمال".

وأضاف أن "المحافظ أكد أهمية جذب الشركات الفرنسية الرصينة، خاصة في قطاعات السياحة والفندقة"، مشيرًا إلى أن "ذي قار تستقبل آلاف السائحين شهريًا، ما يجعلها بيئة خصبة للاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير الفنادق".

كما أشار إلى أن "المحافظة تضم عددًا كبيرًا من الفنادق والمواقع الأثرية والدينية التي تحتاج إلى شراكات فعّالة مع القطاع الخاص"، مؤكدًا "رغبة الحكومة المحلية في توسيع آفاق التعاون مع رجال الأعمال الفرنسيين في هذا المجال".

بدوره، أشاد السفير الفرنسي، بـ"مكانة ذي قار السياحية والثقافية، مؤكدًا أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الأنشطة في مجالات السياحة والفندقة، وذلك عبر شركات فرنسية متخصصة تعمل في العراق وتسعى إلى توسيع وجودها في المحافظة".