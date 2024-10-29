فرق إطفاء عراقية وأجنبية تحاول إخماد حريق اندلع بمحطة غازية في البصرة (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير في محطة غازية بحقل الرميلة الشمالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في محطة (NGL) الغازية في حقل الرميلة الشمالي في البصرة، وتوجهت فرق إطفاء عراقية وأجنبية توجهت إلى مكان الحادث لإخماد الحريق".

وأضاف أن "فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى المنشآت المحيطة في الحقل".

بدوره أكد مسؤول محلي لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي واستطاعت إخماد النيران"، مبيناً أن "سبب الحريق هو خروج أحد صمامات الغاز عن العمل".

وأشار إلى أن "لم يتم تسجيل أي إصابة بشرية باستثناء الأضرار المادية التي لحقت بموقع العمل"، موضحاً أن "قرابة 20 فرقة إطفاء شاركت بعملية إخماد النيران المشتعلة في المصفى".