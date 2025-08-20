فرق الإطفاء تتعامل مع حريقين في صلاح الدين وكركوك

شفق نيوز- كركوك/ صلاح الدين

أفاد مصدران في الدفاع المدني بمحافظتي كركوك وصلاح الدين، يوم الأربعاء، بإندلاع حريقين منفصلين في المحافظتين.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن الحريق الأول اندلع داخل مرآب للسيارات مقابل قائممقامية قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، بينما اندلع الحريق الثاني في شركة للحج والعمرة في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.

وأوضح مصدر بمحافظة صلاح الدين، أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، مشيراً إلى أن جهود الإخماد مستمرة حتى اللحظة.

وأكد المصدر الآخر في الدفاع المدني بكركوك أن الحريق في شركة الحج والعمرة تم التعامل معه بسرعة لمنع أي خسائر بشرية أو مادية إضافية، موضحاً أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

ولم تصدر بعد أي تقارير رسمية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.