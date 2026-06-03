فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً كبيراً بمجمع لزيوت السيارات شمالي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، باندلاع حريق وصفه بـ"الكبير" داخل مجمع لزيوت السيارات ضمن ناحية المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن ألسنة الدخان تصاعدت في سماء المنطقة، في حين هرعت آليات فرق الإطفاء إلى محل الحادث فور تلقيها بلاغاً بنشوب الحريق، بغية محاصرة النيران والسيطرة عليها دون أن تتسع إلى الأماكن المجاورة.

من جانبه، أكد المصدر عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث، مشيراً إلى أنه نظراً لطبيعة المواد الكيميائية سريعة الاشتعال، فإنه من المتوقع أن يتضاعف حجم الخسائر المادية.

هذا ولم تُعرف أسباب نشوب الحريق حتى وقت إعداد هذا الخبر.