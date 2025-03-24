"فرقة المربعات" تقدم حفلاً غنائياً في أمسية رمضانية بغدادية (فيديو وصور)

شفق نيوز/ نظمت فرقة المربعات البغدادية، مساء اليوم الاثنين، حفلاً فنياً في مول المنصور، وتضمن عدداً من الأغنيات التراثية البغدادية الأصيلة التي تفاعل معها الحاضرون.

وقالت سناء عبد الأمير، إحدى المشرفات على الحفل، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الاحتفالية تأتي ضمن مهرجان سوق رمضان الذي بدأ منذ 15 رمضان وسيستمر حتى نهاية الشهر الفضيل".

وأضافت، أن "المهرجان يهدف إلى الترويح عن العائلات وإشاعة الفرح والسرور بينها"، لافتة إلى "مشاركة العديد من الفرق الفنية والفعاليات الاقتصادية عبر عروض مختلفة، تضمنت رسوم أطفال وأدوات الزينة وغيرها".

ونوهت إلى أن "فرقة المربعات قدمت هذا اليوم أغنيات جميلة من التراث البغدادي استحسنها الحاضرون، وهو ما يدفع إلى تكرار هذه التجربة وتنظيم المهرجان سنوياً، والأخذ بنظر الاعتبار زيادة الفعاليات الفنية والأنشطة الاقتصادية".