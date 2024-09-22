فرض رسوم مالية جديدة على الخدمات الطبية في المستشفيات العراقية.. وثيقة

شفق نيوز/ فرضت وزارة الصحة العراقية رسومًا مالية جديدة على الخدمات الطبية المقدمة في مؤسساتها.

وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن هيئة الرأي قررت، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض توفير المستلزمات اللازمة للخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية، العمل بالرسوم الجديدة في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية اعتبارًا من الأول من تشرين الأول المقبل لعام 2024.

وأوضحت الهيئة في الوثيقة أن سعر بطاقة المراجعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية سيكون 1000 دينار، بينما سيكون سعر بطاقة المراجعة في العيادات الاستشارية والعيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز التخصصية 3000 الاف دينار.

كما تقرر أن يكون سعر الدواء للوصفة الطبية في الصيدليات الخاصة بالعيادات الخارجية والاستشارية والمراكز التخصصية والصحية ألف دينار.

وتضمن القرار أن تكون مراجعة الطوارئ مجانية، كما تم تحديد أجرة الرقود في المستشفيات العامة والتخصصية بـ 10,000 الاف دينار تدفع لمرة واحدة بغض النظر عن عدد أيام الرقود، بما في ذلك الرقود في مستشفيات معالجة الأورام والأمراض السرطانية ومستشفيات الطب والإشعاع الذري.

كما وجهت الوزارة بوضع لوحات إعلانية في المستشفيات توضح الفروقات بين الأسعار الحقيقية والخدمات والأسعار المفروضة، بالإضافة إلى البدء بحملات إعلانات بخصوص الطلبات والرسوم المفروضة، وتحديد أوقات الزيارة للمرضى الراقدين.

وكانت وزارة الصحة قد فرضت رسوما بقيمة ( خمسة الاف دينار) على كل موظف من موظفي الصحة يقوم بتقديم اي طلب خطي لاي حاجة كانت وابتداءا من تاريخ 1 / 10 المقبل لغرض شراء وتوفير المستلزمات الصحية للمؤسسات الصحية الحكومية بهذه الاجور المأخوذة من الموظفين مقابل تقديم كل طلب خطي، ما اصار ردرود فعل غاضبة من الموظفين