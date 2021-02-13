فرض حظر التجوال من الثامنة مساء للخامسة فجرا للحد من انتشار كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-13T12:59:22+0000

فرض حظر التجوال من الثامنة مساء للخامسة فجرا للحد من انتشار كورونا

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