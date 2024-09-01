شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الأحد، فرض حظر للتجوال يوم 20 و21 من شهر تشرين الثاني المقبل في مناطق ومدن البلاد كافة لإجراء الإحصاء السكاني.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان، جرى خلاله بحث ومتابعة التحضيرات الجاري العمل عليها لإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن في شهر تشرين الثاني القادم.

وأقرّ الاجتماع جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، وكما يأتي: فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني.

وتقرر ايضا معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كوردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر.

ومن ضمن المقررات، دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للعملية الإحصائية من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة.

وشدد المجلس في مقرراته، الإسراع في تحويل المتطلبات المالية و التخصيصات لتمويل مشروع التعداد.

كما نوه البيان الى استضافة رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلوماتية الجغرافية في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وأقر الاجتماع دراسة تعديل قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976، وكذلك دعم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، ورفده بالتخصيص المالي المطلوب.

كما تقرر اعتماد تقرير إجماليّ الإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية، الصادر عن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، على أن يشمل التقرير ملاحقَ تتضمن أهم المؤشرات الإحصائية الناتجة عن التعداد العام للسكان والمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق، و المسح المتعدد المؤشرات.

وشرعت وزارة التخطيط اليوم الاحد المصادف الاول من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بعمليات الحصر والترقيم ، والتي تستمر لمدة شهرين ، استعدادا لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، المقرر في العشرين من شهر تشرين الثاني 2024.

ودعا رئيس هيئة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم في مؤتمر صحفي عقده أمس، فرض حظر للتجوال من قبل مجلس الوزراء في يوم التعداد من أجل استيفاء بيانات الأسر.

واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط، في شهر أيار الماضي، الالتزام بالتوقيتات الزمنية لخطة العمل، والتعداد السكاني سيُنفذ في موعده المحدد 20 تشرين الثاني 2024.

وكانت وزارة التخطيط قد أجرت في نهاية شهر أيار/مايو الماضي التعداد التجريبي في 86 محلة موزعة بين 18 محافظة بواقع 46 محلة في الريف و40 محلة في الحضر.

ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام في الـ20 من شهر تشرين الثاني/أكتوبر من العام الحالي.

وبلغ تعداد سكان العراق لعام 2023، وفقاً لتقديرات أعدتها وزارة التخطيط، 43 مليون نسمة، في حين كانت العاصمة بغداد الأكثر عددا وفقا للإسقاطات السكانية المبنية على التقديرات السنوية.

وتوقعت وزارة التخطيط وصول عدد سكان العراق إلى 48 مليوناً بحلول العام 2028.