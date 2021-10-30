فرص الأمطار مستمرة هذا الأسبوع وتحذير من غزارتها بمحافظات مع البدء بـ"برودة شتوية" في العراق

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم السبت استمرار فرص هطول الأمطار في مناطق ومدن في البلاد مع ضعفها في الجنوب، فيما حذر من غزارتها في إقليم كوردستان ونينوى، أشار إلى بدء انخفاض درجات الحرارة، و تحوّل الطقس إلى "برودة شوية" إعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وأشار الخبير في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى نظرة في عوامل سلبية الحالة المؤثرة حاليا والتوقعات المستقبلية هذا الاسبوع.

1. موقع المرتفع شبه المداري في الطبقات العليا في أجواء وسط وجنوب البلاد يعدُّ عاملا سلبيا في ضعف فرص هطول الامطار فيها بسبب منع انحدار المنخفض اكثر نحو الجنوب وجلب تبريد علوب لاحداث فوارق حرارية رأسية.

2. نحتاج لاندفاع منخفض البحر الاحمر اكثر لزيادة الحمل الحراري إضافة لرطوبة مدارية من بحر العرب وهذا غير متحقق بسبب تمركز امتداد مرتفع سطحي سلبي وسط الجزيرة اصله من شمال آسيا.

3. الرطوبة القادمة من مسطح الخليج العربي ،المستفيد الاكبر منها مناطق غرب ايران غالبا اضافه لمدن شمال شرق العراق، بسبب عامل التضاريس .

4.رغم ان جميع مدن البلاد تتأثر بتيار علوي غربي ، لكن الهضبة الايرانية وشمال ايران ومناطق شمال العراق تستفيد من عامل التضاريس كعامل مساعد في رفع الرطوبة السطحية مما ينتج عنه تكونات السحب الرعدية، وهذا غير متوفر في مدن الوسط والجنوب والغربية ، وكذلك الحال في مدينة نينوى وغرب اربيل، عدا بعض التكونات الرعدية المتفرقة فيها لكنها غير شاملة.

وعن توقعات الطقس قال عطية: ننتظر تقدم منخفض اخر متواجد حاليا على شمال افريقيا يصل منتصف الأسبوع . ولذلك فالأجواء لن تكون مستقرة والرياح كذلك ، وفرص الأمطار مستمرة هذا الاسبوع وتتركز على مدن شمال البلاد إضافة لمناطق متفرقة من وسط وغرب وجنوب البلاد ايضا ولكن كما ذكرنا مناطق متفرقة (وليست شاملة) .

وحذر خبير التنبؤات الجوية من غزارة الامطار الرعدية ومايصاحبها من رياح هابطة الليلة وفجر الاحد في بعض مدن الشمال ومنها نينوى و(إقليم كوردستان) منها دهوك وشمال اربيل.

وأردف بالقول إنه لا يوجد انخفاض بالحرارة لغاية نهاية الاسبوع، منوها إلى ارتفاع معدلات الرطوبة السطحية هذا اليوم ويوم الأحد في مدن الجنوب والفرات الاوسط تحديدا ، ومتوقع ان (تقل) شدة الرطوبة يوم الاثنين.

وذكر أيضا أن الرياح تستمر اليوم جنوبية شرقية نشطة السرعة في أغلب المدن عدا غرب البلاد، أما يوم غد ولغاية يوم الأربعاء ستكون متقلبة الاتجاه ، مصحوبة ببعض النشاط مع فترات من السكون، ثم تتحول عند نهاية الاسبوع او اعتبارا من الاربعاء الى شمالية غربية ونشهد انخفاض بدرجات الحرارة وبرودة شتوية.