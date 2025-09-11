"فرصة ضاعت".. رئيس مجلس ديالى "متفاجئ" من وزير التربية

شفق نيوز- ديالى

أعرب رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الخميس، عن استغرابه من حضور وزير التربية تجمعًا انتخابيًا في بعقوبة (مركز المحافظة)، رغم أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تعلن بعد بدء الحراك الدعائي.

وقال الكروي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز: "تفاجأنا أمس بحضور وزير التربية تجمعًا انتخابيًا في بعقوبة، رغم أن المفوضية لم تعلن بدء الحراك الدعائي"، مضيفاً أن "هذا الأمر يثير تساؤلات مهمة حول أولويات المسؤولين".

وأشار الكروي، إلى أن غياب لقاء الوزير مع الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي كان "مخيبًا للآمال"، خصوصًا وأن "العملية التربوية أهم من أي لقاء انتخابي، وحقه السياسي لا يجب أن يأتي على حساب مسؤولياته التعليمية".

وأضاف أن زيارة الوزير كانت فرصة مناسبة لمتابعة الملفات العالقة وحل الإشكاليات في ديالى، إلا أنها "ضاعت"، مؤكدًا أن مجلس المحافظة يسجل موقفه بأن زيارات المسؤولين قبل الانتخابات "يجب أن تكون لخدمة الصالح العام، وليس لدعم مرشح"، لاسيما وأن المحافظة "بحاجة ماسة لمعالجة مشاكل تراكمت منذ سنوات".

وكان وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري قد اجرى يوم أمس زيارة إلى محافظة ديالى برفقة النائب رعد الدهلكي.

إلا أن مكتبه الاعلامي، قال في بيان، إن الزيارة تأتي ضمن منهاج الاطلاع على الواقع التربوي، مشيراً إلى أن الوزير تفقد عددا من المدارس في قضاء بعقوبة والمقدادية وناحيتي المنصورية وهبهب يرافقه جمع من التربويين ومديري الاقضية والنواحي والمدير العام للتربية.