"فرح ثم حزن".. نائب يكشف عن إلغاء الحكومة لكتاب يخص المنافذ "غير الرسمية"

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب عن كتلة اشراقة كانون، حيدر المطيري، يوم الخميس، عن إلغاء الحكومة لكتاب سابق لها، يقضي بمحاسبة المسؤولين عن المنافذ الحدودية غير الرسمية، فيما بين أن عددها يبلغ 47 منفذا.

وقال المطيري، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك العشرات من المنافذ الحدودية غير الرسمية المضرة لمصلحة الشعب والبلاد، وتم التواصل مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية وارسال كتاب رسمي الى رئيس مجلس الوزراء، بوجود 47 منفذا غير رسمي وفيها الكثير من عمليات التهريب".

وأضاف: "أنني فرحت كثيرا ان مكتب رئيس مجلس الوزراء أصدر كتاب رسمي إلى هيئة المنافذ الحدودية، أمر فيه بسحب بمحاسبة القائمين والمسؤولين عن المنافذ في تاريخ 2026/2/3 ولكن المؤلم بتاريخ 2026/2/8 صدر كتاب جديد من مكتب رئيس الوزراء يقضي بإلغاء الكتاب السابق".

وتابع "نحن لا نعرف لماذا حدث ولماذا صدر كتاب الالغاء للكتاب السابق، وسنتابع الموضوع من خلال دورنا الرقابي والتشريعي لمعرفة اسباب الغاء كتاب مجلس الوزراء الخاص بمحاسبة القائمين والمسؤولين عن المنافذ غير رسمية".

ويمتلك العراق منافذ حدودية رسمية على امتداد حدوده مع الدول الست المحيطة به، ويبلغ عدد هذه المنافذ 22 منفذاً برياً وبحرياً، هذا عدا عن المنافذ الجوية المتمثلة بالمطارات.