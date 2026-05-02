فرح بين الماء والطين.. كرة القدم تعود لأهوار الجبايش (صور)

شفق نيوز- ذي قار

بعد عودة المياه، وانتعاش أهوار الجبايش، وجد الشباب متعتهم البسيطة، وهي لعب كرة القدم، في أجواء بعيدة عن صخب المدن والملاعب المجهزة وتقنيات التحكيم الحديثة، فلا توجد قيود سوى حب اللعبة.

وقد استعاد الأهالي نشاطهم اليومي، ووجد الفتية في أوقات فراغهم فرصة للعب والفرح، حيث وثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، لحظات تحولت فيها المساحات الطينية إلى ملاعب كرة قدم عفوية تعكس روح البساطة.

هناك، لا وجود لتقنية الفار ولا للمدرجات، فقط ضحكات صادقة، وتنافس بريء، وشغف بكرة القدم يمنحهم لحظات من السعادة وسط طبيعة نابضة بالحياة.