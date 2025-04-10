أفرج عن اثنين بكفالة.. تفاصيل جديدة عن معتقلي المحتوى الهابط في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الخميس، بأن التحقيقات مستمرة مع 14 شخصاً من صانعي المحتوى الهابط الذين تم اعتقالهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، نافياً صحة الأنباء المتداولة عن الإفراج عن جميع المعتقلين.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز أن "جهاز الأمن الوطني في نينوى يواصل تحقيقاته مع 14 متهماً بترويج المحتوى الهابط، وقد تم الإفراج عن اثنين منهم فقط بكفالة".

وأضاف أن "أحد المفرج عنهم تم إطلاق سراحه لأسباب صحية، فيما لم تثبت التحقيقات تورطه في نشر محتوى هابط بالنسبة للآخر، مما أدى إلى الإفراج عنه بكفالة أيضاً".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نفذ جهاز الأمن الوطني في نينوى حملة اعتقالات طالت عدداً من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الترويج للمحتوى الهابط والمواضيع المنافية للأخلاق العامة.

من بين المعتقلين كان صاحب مطعم السمك المعروف بـ”أبو جنة”، بالإضافة إلى شخصيات أخرى معروفة على السوشيال ميديا.

وجاءت هذه الحملة في إطار توجيهات أمنية للحد من انتشار المحتوى الذي يُسيء للذوق العام ويُشوّه صورة مدينة الموصل ومجتمعها.