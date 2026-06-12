فحوصات مفاجئة داخل مقاهي بابل.. حملة كبرى لكشف متعاطي المخدرات (صور)

شفق نيوز- بابل

أعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة بابل، يوم الجمعة، مواصلة تنفيذ حملاتها الميدانية ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة المخدرات، بهدف الحد من انتشار المخدرات والكشف عن حالات التعاطي في الأماكن العامة.

وقال مدير إعلام المديرية، أحمد سعدون، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز المديرية المختصة نفذت جولة ميدانية في عدد من المقاهي والأماكن العامة بالمحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، حيث تم إجراء فحوصات تعاطٍ عشوائية للمواطنين باستخدام جهاز الفحص السريع (كِت كاس)، الذي يُظهر نتائج التعاطي خلال نحو 20 ثانية".

وأضاف سعدون، أن "الحملة نُفذت بمشاركة مفارز الاستخبارات ودائرة صحة بابل وأفواج الطوارئ"، مشيراً إلى أن "الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي".

وأشار إلى أن "الحملات لا تقتصر على الفحص والكشف عن حالات التعاطي فحسب، بل تتضمن أيضاً توعية المواطنين بمخاطر المخدرات وتعريفهم بخط الاستجابة السريعة (911) للإبلاغ عن حالات التعاطي أو الاتجار أو الترويج للمواد المخدرة، مع ضمان سرية المعلومات المقدمة من المواطنين".

من جانبه، قال صاحب أحد المقاهي، حسن عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن أصحاب المقاهي يدعمون هذه المبادرات والإجراءات الرامية إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات.

وأوضح أن "هذه الممارسات تساعد أصحاب المقاهي على توفير بيئة آمنة للزبائن، وتحد من الإحراج الذي قد يسببه وجود بعض المتعاطين بين رواد المقاهي".

ولفت عدنان، إلى أن أصحاب المقاهي يشجعون استمرار هذه الحملات وتوسيعها، لما لها من دور مهم في الحد من انتشار المخدرات وحماية فئة الشباب من مخاطرها.

وجاءت التصريحات في إطار فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة المخدرات، حيث واصلت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة بابل، اذ رافقت كاميرا وكالة شفق نيوز الحملاتها الميدانية الهادفة إلى الحد من انتشار آفة المخدرات وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، من خلال إجراء فحوصات تعاطٍ عشوائية في عدد من المقاهي والأماكن العامة بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة.