العراق يكشف تفاصيل جديدة حول استيراد ‏السيارات ومصير "السايبا" و"التُكتُك" و"الستوتة"

شفق نيوز- بغداد

كشف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة ‏التخطيط، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل القرار الأخير المتعلق ‏بدخول السيارات إلى العراق، مؤكداً أنه يهدف إلى تحقيق ‏متطلبات السوق العراقية وحماية المستهلكين، فيما أعلن عن قرار يقضي بمنع استيراد "التكتك" و"الستوتة" لمدة خمس سنوات.

وقال رئيس الجهاز فياض الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار ‏الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع العام المقبل، جاء بناءً على ‏توصية لجنة الامر الديواني رقم 37 لسنة 2024"، مبيناً أن ‏‏"القرار لن يمنع استيراد ودخول أي نوع من المركبات، لكن ‏شرط أن تحمل تأشير تتضمن مطابقتها للمعتمد الفني رقم 167 ‏المعرف لدى المستوردين".‏

وأشار الدليمي، إلى "الاعتماد على المواصفات الخليجية 42، ‏و48، و5072، و2698، حيث أن جميع هذه الأرقام معروفة ‏من قبل شركات التصنيع"، مضيفاً أن "المواصفات التي حددها ‏الجهاز للمركبات تلبي متطلبات المتانة والسلامة والآمان ‏والحفاظ على البيئة".‏

وأضاف أن "قرار الاستيراد الجديد لم يأت اعتباطاً بل جاء ‏استنداً لأسس علمية"، موضحاً أن "العراق كان يعتمد على ‏منظمة (ال جي اس او)، الخليجية في فحص المركبات، ‏وبموجب القرار الجديد سيتمكن الجهاز من امتلاك الاليات لتقويم ‏المركبات وتحديد مدى تطبيقها للمواصفات الفنية".‏

كما أوضح الدليمي، أن "خبراء من المنظمة الخليجية كانوا سابقاً ‏يذهبون إلى شركات السيارات حين يردهم إشعار يتعلق باعداد ‏السيارات التي يطلبها المستوردون العراقيون، ويقومون بفحص ‏تلك المركبات ومدى مطابقتها لجهاز التقييس الخليجي، إلا أن ‏القرار الأخير يسمح لخبراء الجهاز المركزي العراقي بالذهاب ‏إلى المصانع واجراء الاختبار على المركبات وذلك بهدف ضمان ‏وصول المركبات إلى العراق وفق المواصفات الفنية المطلوبة".

وأشار إلى "منح شركة عراقية صلاحية القيام بفحص السيارات، ‏اضافة إلى وجود مختبرات في المنافذ الحدودية لفحص المركبات ‏وذلك للحد من دخول السيارات غير المطابقة للمتطلب الفني رقم ‏‏167".‏

وبشأن السيارات المستعملة، فقد أضاف الدليمي، أن "هذه ‏السيارات ستخضع هي الأخرى إلى اجراء فحص خاص ضمن ‏معايير معدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة ‏النوعية"، لافتاً إلى أن "التعديل على عمليات استيراد السيارت ‏يتيح للجهاز مطابقة المركبات مع الشروط الفنية لضمان دخول ‏السيارات من مناشئ حقيقية تلبي المتطلبات الفنية المعتمدة ‏للسوق المحلية من ناحية التلوث والسلامة وخفض اعداد حوادث ‏السير".‏

وتابع الدليمي، حديثه قائلاً إن "بند التأشيرة الذي يكتب على ‏السيارة المستوردة ليس مجرد علامة، كون أن خبراء الجهاز ‏سيخضعون المركبات داخل المصانع إلى الفحص لضمان تطبيق ‏المواصفات"، مضيفاً أن "الجهاز المركزي لا يمنع دخول أي ‏نوع من أنواع المركبات بما فيها سيارات (السايبا)، شرط أن ‏تكون المركبة ضمن المتطلب الفني رقم 167".‏

ولفت إلى أن "قرار تعديل استيراد المركبات جاء لمعالجة مشاكل ‏الدخول العشوائي للمركبات، وان القرار يحمل العديد من ‏الجوانب الايجابية المتعلقة بتنظيم دخول السيارات، ويمنح ‏المستهلكين الثقة بحيازة مركبات مطابقة للمواصفات الفنية ‏المحددة من قبل الجهاز".‏

وختم الدليمي، حديثه بالقول إن "الجهاز يمتلك انظمة تتبع رقمي ‏لمتابعة دخول السيارات عبر المنافذ الحدودية"، مبيناً أن "هناك ‏قراراً ملزماً يمنع دخول الدراجات والتكتك والستوتة، من قبل ‏مجلس الوزراء لكن الجهاز لايمتلك صلاحية منع دخولها لان ‏الأمر متعلق بالجهات المعنية في المنافذ الحدودية".‏

وكشف عن صدور قرار يقضي بـ"منع دخول التكتك والستوته لمدة خمس سنوات وفقاً لقرار مجلس الوزراء 24151 لسنة 2024".

هذا وأعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يوم ‏أمس الاثنين، تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات ‏بشكل إلزامي ابتداءً من مطلع العام المقبل 2026.‏