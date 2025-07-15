العراق يكشف تفاصيل جديدة حول استيراد السيارات ومصير "السايبا" و"التُكتُك" و"الستوتة"
شفق
نيوز- بغداد
كشف
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، يوم الثلاثاء،
عن تفاصيل القرار الأخير المتعلق بدخول السيارات إلى العراق، مؤكداً أنه يهدف إلى
تحقيق متطلبات السوق العراقية وحماية المستهلكين، فيما أعلن عن قرار يقضي بمنع
استيراد "التكتك" و"الستوتة" لمدة خمس سنوات.
وقال
رئيس الجهاز فياض الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار الذي سيبدأ تطبيقه
اعتباراً من مطلع العام المقبل، جاء بناءً على توصية لجنة الامر الديواني رقم 37
لسنة 2024"، مبيناً أن "القرار لن يمنع استيراد ودخول أي نوع من
المركبات، لكن شرط أن تحمل تأشير تتضمن مطابقتها للمعتمد الفني رقم 167 المعرف
لدى المستوردين".
وأشار
الدليمي، إلى "الاعتماد على المواصفات الخليجية 42، و48، و5072، و2698، حيث
أن جميع هذه الأرقام معروفة من قبل شركات التصنيع"، مضيفاً أن
"المواصفات التي حددها الجهاز للمركبات تلبي متطلبات المتانة والسلامة
والآمان والحفاظ على البيئة".
وأضاف
أن "قرار الاستيراد الجديد لم يأت اعتباطاً بل جاء استنداً لأسس
علمية"، موضحاً أن "العراق كان يعتمد على منظمة (ال جي اس او)،
الخليجية في فحص المركبات، وبموجب القرار الجديد سيتمكن الجهاز من امتلاك الاليات
لتقويم المركبات وتحديد مدى تطبيقها للمواصفات الفنية".
كما
أوضح الدليمي، أن "خبراء من المنظمة الخليجية كانوا سابقاً يذهبون إلى شركات
السيارات حين يردهم إشعار يتعلق باعداد السيارات التي يطلبها المستوردون
العراقيون، ويقومون بفحص تلك المركبات ومدى مطابقتها لجهاز التقييس الخليجي، إلا
أن القرار الأخير يسمح لخبراء الجهاز المركزي العراقي بالذهاب إلى المصانع
واجراء الاختبار على المركبات وذلك بهدف ضمان وصول المركبات إلى العراق وفق
المواصفات الفنية المطلوبة".
وأشار
إلى "منح شركة عراقية صلاحية القيام بفحص السيارات، اضافة إلى وجود مختبرات
في المنافذ الحدودية لفحص المركبات وذلك للحد من دخول السيارات غير المطابقة
للمتطلب الفني رقم 167".
وبشأن
السيارات المستعملة، فقد أضاف الدليمي، أن "هذه السيارات ستخضع هي الأخرى
إلى اجراء فحص خاص ضمن معايير معدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة
النوعية"، لافتاً إلى أن "التعديل على عمليات استيراد السيارت يتيح
للجهاز مطابقة المركبات مع الشروط الفنية لضمان دخول السيارات من مناشئ حقيقية
تلبي المتطلبات الفنية المعتمدة للسوق المحلية من ناحية التلوث والسلامة وخفض
اعداد حوادث السير".
وتابع
الدليمي، حديثه قائلاً إن "بند التأشيرة الذي يكتب على السيارة المستوردة
ليس مجرد علامة، كون أن خبراء الجهاز سيخضعون المركبات داخل المصانع إلى الفحص
لضمان تطبيق المواصفات"، مضيفاً أن "الجهاز المركزي لا يمنع دخول أي
نوع من أنواع المركبات بما فيها سيارات (السايبا)، شرط أن تكون المركبة ضمن
المتطلب الفني رقم 167".
ولفت
إلى أن "قرار تعديل استيراد المركبات جاء لمعالجة مشاكل الدخول العشوائي
للمركبات، وان القرار يحمل العديد من الجوانب الايجابية المتعلقة بتنظيم دخول
السيارات، ويمنح المستهلكين الثقة بحيازة مركبات مطابقة للمواصفات الفنية
المحددة من قبل الجهاز".
وختم
الدليمي، حديثه بالقول إن "الجهاز يمتلك انظمة تتبع رقمي لمتابعة دخول
السيارات عبر المنافذ الحدودية"، مبيناً أن "هناك قراراً ملزماً يمنع
دخول الدراجات والتكتك والستوتة، من قبل مجلس الوزراء لكن الجهاز لايمتلك صلاحية
منع دخولها لان الأمر متعلق بالجهات المعنية في المنافذ الحدودية".
وكشف
عن صدور قرار يقضي بـ"منع دخول التكتك والستوته لمدة خمس سنوات وفقاً لقرار
مجلس الوزراء 24151 لسنة 2024".
هذا
وأعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يوم أمس الاثنين، تطبيق المواصفة
العراقية الخاصة بالسيارات بشكل إلزامي ابتداءً من مطلع
العام المقبل 2026.