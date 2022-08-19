فحوصات DNA واعترافات ارهابيين تقود للتعرف على رفات 15 ضحية لمجزرتي الصقلاوية وسبايكر

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، يوم الجمعة، بالتعرف على رفات 15 ضحية لمجزرتي الصقلاوية وسبايكر جميعهم ينتمون إلى القوات العراقية في وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد انتهاء عمليات فحص DNA في المؤسسات الصحية العراقية على رفات تم العثور عليها من خلال اعترافات الارهابيين قبل شهر او اكثر تم التعرف على مايقارب 10 منتسبين تابعين لوزارة الدفاع.

ووفقا للمصدر فإن تم التعرف ايضا على رفات 2 من جهاز مكافحة الإرهاب، و3 من الشرطة الإتحادية أحدهم ضابط برتبة نقيب، مشيرا إلى أن هذه الرفات الـ15 جميعها تعود لضحايا سقطوا على ايدي عناصر تنظيم داعش في مجزرتي الصقلاوية وسبايكر.