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فحص الايرانيين الوافدين الى العراق.. الصحة تنفي ومطار النجف يؤكد

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-02T11:05:45+0000
فحص الايرانيين الوافدين الى العراق.. الصحة تنفي ومطار النجف يؤكد

شفق نيوز/ كذبت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين،  وثيقة متداولة على نطاق واسع تقضي بايقاف فحص الايرانيين الوافدين الى البلاد، واصفة اياها بالمزورة، في وقت أكد اعلام مطار النجف صحة هذا الكتاب.

وأظهرت الوثيقة الاولى والصادرة عن مدير دائرة العيادات الطبية والشعبية محمد الفرطوسي في الوزارة  توجيهاً إلى ادارتي مطاري بغداد والنجف يقضي  بايقاف اخذ مسحات فحص فيروس كورونا من الوافدين الإيرانيين.

فيما أظهرت الوثيقة التي كشفت النقاب عنها الوزارة في وقت لاحق، أن التوجيهات تقضي باستمرار الفحص للوافدين الايرانيين حسب التعليمات.

بدوره أكد مدير مدير مطار النجف جعفر العلوي، لوكالة شفق نيوز، صحة الكتاب الخاص بايقاف فحص الايرانيين. 

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