فجر صاخب في ذي قار.. حملة اعتقالات تطال ناشطين بتظاهرات تشرين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية اعتقلت مجموعة ناشطين في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية قادمة من بغداد اعتقلت 5 من أبرز ناشطي المحافظة بحملة مداهمة لمنازلهم فجر اليوم في الناصرية مركز المحافظة، دون معرفة الأسباب التي ادت لاعتقالهم".

وبين المصدر، ان " الناشطين المعتقلين اعتزلوا حياة التظاهر منذ ليست بالقصيرة، وانضموا لحملة حياة بلا مخدرات".

واضاف المصدر، ان " القوة الامنية التي قدمت من بغداد لم تعلم اي مسؤول امني في المحافظة، بشأن عمليات الاعتقال".

وبشأن هوية المعتقلين قال المصدر، إنهم كل من: محسن الزيدي، ستار الازيرجاوي، علي مجيد، ومنتظر عبدالكريم، باسم العسكري.