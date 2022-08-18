فتى يعود الى الحياة بعد توقف قلبه في الانبار   

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تمكن فريق طبي بطوارئ مستشفى القائم في الانبار إنقاذ حياة فتى بعد توقف تنفسه وقلبه آثر أزمة ربو قصبي حاد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن صالة طوارئ مستشفى القائم استقبلت حالة مريض يبلغ من العمر 13 عاماً يشكو من أزمة ربو قصبي حاد مع آلام بمنطقة الصدر واضطراب بالفعاليات الحيوية، مبينة أنه في لحظة دخوله لصالة الطوارئ حدث هبوط حاد بالضغط الدموي مع هبوط بمستوى الأوكسجين بالدم حيث أدى ذلك إلى توقف التنفس والقلب.

وبينت الوزارة أن كادر وحدة الطوارئ باشر على أثرها بإجراءات الإنعاش القلبي والرئوي مع إسعافات الحالات الطارئة ولمدة أكثر من 20 دقيقة مع إستخدام أدوية الصدمة والادوية المنقذة للحياة ترافقها إجراءات التنفس الصناعي، موضحة أن ذلك أدى تدريجياً للسيطرة على الفعاليات الحيوية ضمن نطاقها الطبيعي، واستعادة الوعي للمريض ورجوعه للحياة وهو حالياً بصحة جيدة وتحت المراقبة والمتابعة.