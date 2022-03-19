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فتح مقبرة جماعية في احدى حدائق الجانب الأيمن للموصل (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-19T09:24:47+0000
فتح مقبرة جماعية في احدى حدائق الجانب الأيمن للموصل (صور)

شفق نيوز/ باشرت وحدة من الدفاع المدني والطبابة العدلية مع فريق أمني مشترك بفتح مقبرة جماعية لجثث مجهولة الهوية في حي النجار بالجانب الايمن في  مدينة الموصل.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان هذه المقبرة من المقابر الجماعية التي تعود الى فترة معارك التحرير ولا احد يعلم لمن تعود الجثث الموجودة فيها فيما إذا كانت لمدنيين لقوا حتفهم في المعارك ام عناصر داعش.

وأضاف؛ أن الفريق المختص انتشل 10 جثث كانت مدفونة في هذه المقبرة. 

يذكر أن حدائق الجانب الايمن والأراضي الفارغة في مدينة الموصل اصبحت مقابر اثناء معارك التحرير ودفن الاهالي مئات الضحايا فيها داخل الأحياء السكنية وداخل الحدائق المنزلية ونقلوا جثامين الشهداء بعد التحرير وعودة الحياة، لكن هذه المقبرة بقيت حتى يومنا هذا لتباشر الفرق المختصة بفتحها ونقل الجثث وتسليمها لدائرة الطب العدلي.

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