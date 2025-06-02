فتح ستة قبور جماعية في الأنبار تعود لحقب مختلفة

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة الشهداء، يوم الاثنين، عن انتهاء أعمال فتح ستة قبور جماعية في محافظة الأنبار، تضم رفات أشخاص أُعدموا في حقب مختلفة.

وقالت المؤسسة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الفريق الفني المتخصص المتكوّن من دائرة المقابر الجماعية والمفقودين في المؤسسة، وبالتعاون مع دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، أنهى أعمال فتح القبور الجماعية في ناحية الصقلاوية – منطقة الجمعية – حي الشهداء، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (13) لسنة 2015..

وأضافت أن القبور التي تم فتحها تضم رفات عشرات الشهداء الذين أُعدموا خلال فترات حكم النظام البعثي السابق، وكذلك خلال سيطرة تنظيم القاعدة وعصابات داعش الإرهابية على المنطقة.

وأشارت إلى أن عمليات الفتح والتنقيب جرت وفقًا للسياقات القانونية والفنية المعتمدة، وبدعم ومشاركة من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).

وبينت المؤسسة أن جميع الرفات التي تم استخراجها ستُسلّم إلى دائرة الطب العدلي بموجب محاضر تسليم أصولية، لغرض إجراء الفحوصات المختبرية وأخذ العينات العظمية اللازمة لمطابقتها مع عينات دم ذوي المفقودين وتحديد هوية الضحايا وإعادتهم إلى أسرهم.

كما ستُحال الوثائق التحقيقية كافة، بما في ذلك محاضر الضبط والكشف والملفات القانونية المرتبطة بهذه القبور والرفات المستخرجة، إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.