فتح جميع طرق بغداد المغلقة بينها شوارع السفارة الإيرانية ومنازل مسؤولين.. وثيقة

شفق نيوز / أظهرت وثائق رسمية، توجيهاً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة بغداد، بضمنها شوارع يسكنها مسؤولون حاليون وسابقون وسفراء دول، ومؤسسات دبلوماسية مثل السفارة الإيرانية.

ويقول مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز إن "قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم وجه قيادة العمليات والقوات الامنية بفتح جميع تلك الطرق المغلقة الواردة أسماؤها واماكنها في الوثائق، بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

ووفقاً لتلك الوثائق، فأن عمليات فتح الطرق المغلقة ستشمل شوارع كانت مغلقة لمدة طويلة، وأن سبب الإغلاق جاء نتيجة سكن مسؤولين أو وجود مؤسسات دبلوماسية مثل السفارة الإيرانية، والتي من المقرر وفق التوجيه الجديد فتح الطريق المؤدي إليها كبقية الطرق المغلقة في العاصمة.

وبحسب الوثائق أيضاً، فإن بعض هذه الطرق أغلقت لأسباب مجهولة أو انتفت الحاجة لإغلاقها، كما أن بعضها أغلق لمجرد وجود منزل لمسؤول سابق دون معرفة وجوده في البلاد من عدمه.

وتشكو العاصمة بغداد من زحمة مرورية خانقة، على مدار اليوم بسبب أعداد السيارات الكبيرة التي تجوب العاصمة، فضلا عن اغلاق طرق وشوارع منذ سنوات طويلة، وافتقارها الى شبكة طرق وجسور وانفاق جديدة لحل أزمة الاختناقات المرورية التي أصبحت جزءً من حياة المواطن في العاصمة.