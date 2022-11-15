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فتح ثلاث مقابر جماعية جديدة في سنجار (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-15T12:21:56+0000
فتح ثلاث مقابر جماعية جديدة في سنجار (صور)

شفق نيوز/ اعلن مدير المنظمة الايزيدية للتوثيق، خيري علي، يوم الثلاثاء، ان الفرق المختصة باشرت بفتح ثلاث مقابر جماعية في قضاء سنجار.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، ان "الفرق المعنية وصلت الى مجمع (كرزرك) التابع لقضاء سنجار وباشرت صباح اليوم بفتح ثلاث مقابر جماعية تعود لضحايا المكون الايزيدي قتلوا على أيدي مسلحي تنظيم داعش قد بعد سيطرته على المنطقة عام 2014".

وبين علي انه "سيتم نقل الرفات التي سيتم استخراجها من تلك المقابر الى الجهات المعنية في بغداد لفحصها وبيان هوياتها".

يذكر أنه تم العثور على 89 مقبرة جماعية في حدود قضاء سنجار لغاية الآن، وتم فتح 31 مقبرة جماعية منها واستخراج رفات نحو 500 شخص الى الان وبيان هويات 162 منها بعد إجراء الفحوصات اللازمة في بغداد من قبل المراكز المختصة.

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