فتح تحقيق وزاري عاجل بمصرع عامل جراء تسرب غازي في البصرة

شفق نيوز/ وجّه وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، مساء اليوم الأحد، بفتح تحقيق عاجل في حادثة مصرع أحد العاملين في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في محافظة البصرة جراء تسرب غاز الأمونيا.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن النجم وجّه بفتح تحقيق عاجل للكشف ومعرفة الحقائق وملابسات حادثة تسرب غاز الأمونيا في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية بمحافظة البصرة مما أدى إلى وفاة أحد العاملين.

وأوضحت الوزارة أن الغاز تسرب أثناء إجراء أعمال الصيانة على الخط الإنتاجي الأول في مصنع سماد اليوريا والذي يُدار من قبل الشركة المشاركة، وأن العامل الذي توفي منتسب لهذه الشركة.

وأكدت الوزارة التزامها بمتابعة وحث شركاتها الصناعية كافة على تطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة الصناعية للحفاظ على سلامة العاملين في المصانع والخطوط الإنتاجية والممتلكات العامة.

وكان مصدر محلي في البصرة قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بمصرع وإصابة ثلاثة عمال جراء تسرب غازي حديث في مصنع للأسمدة في المحافظة.

وقال المصدر إن "تسرباً لغاز الأمونيا حصل في أحد الأنابيب بمصنع الأسمدة الجنوبية في خور الزبير بالبصرة، أدى إلى وفاة عامل واحد وإصابة اثنين آخرين بحالة اختناق".

وأضاف "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين وحالياً هما بحالة جيدة".