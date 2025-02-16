فتح بوابة جديدة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.. مبنى البرلمان سيكون بلا حواجز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بالمباشرة برفع الحواجز الكونكريتية لفتح البوابة التي تربط مجلس النواب بمدخل نفق الزيتون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك آليات تابعة للفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء، بدأت بعملية رفع الصبات الكونكريتية لفتح البوابة التي تربط مجلس النواب بمدخل نفق الزيتون وقرب بوابة التشريع".

يذكر أن مصدراً أمنياً مطلعاً أفاد، في وقت سابق، عن اتخاذ قرارات عليا لفتح المنطقة الخضراء وانهاء الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه في 30 أبريل/نيسان 2023، بالسماح للمواطنين بزيادة ساعات استخدام طرق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وتسمح السلطات الامنية العراقية بفتح مداخل المنطقة الخضراء أمام حركة سير مركبات المواطنين عند مداخل ومخارج نفق الزيتون باتجاه المنطقة الخضراء، وساحة دمشق (العلاوي) باتجاه الجسر المعلق، الحارثية، وذلك من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً.

وتضم المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً مبانٍ حكومية إضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية، والسفارات الأجنبية في العراق.