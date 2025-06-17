فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام حركة المركبات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بإعادة فتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أمام حركة المركبات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية اعادت فتح طرق المنطقة الخضراء وسط بغداد، أمام حركة المركبات بعد ليلة من الغلق بسبب تظاهرات الفصائل العراقية المنددة بالحرب الإسرائيلية ضد إيران".

ويوم أمس الاثنين تظاهر العشرات من أنصار الفصائل المسلحة، قرب الجسر المعلق في بغداد، احتجاجا على القصف الإسرائيلي لإيران، فضلا عن الاحتجاج على استخدام الأجواء العراقية بقصفها.