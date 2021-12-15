فتاة وشاب ينهيان حياتهما شنقاً في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاربعاء، بتسجيل حالتي انتحار في المحافظة، خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الاجهزة الامنية سجلت حالة انتحار في مركز المحافظة (الناصرية) عندما اقدمت شابة في الخامسة عشر من عمرها على شنق نفسها بواسطة حبل داخل منزلها"، لافتاً إلى أن "الحالة الثانية كانت لشاب يبلغ من العمر 17 عاماً اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل أيضاً داخل منزله بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار".

وأرجع المصدر، اسباب الانتحار إلى "الحالة النفسية التي يعاني منها الضحيتين"، مؤكداً أن "قوة امنية طوقت مكاني الحادثين وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لهما".