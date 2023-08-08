فتاة ورجل ثلاثيني.. وفاة واصابة بالحمى النزفية في احدى مناطق سامراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالة وفاة لفتاة وإصابة جديدة لرجل ثلاثيني بمرض الحمى النزفية في أطراف قضاء سامراء، جنوب شرق مدينة تكريت.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً توفيت بعد اصابتها بمرض الحمى النزفية بمنطقة (حي الدوانم) بأطراف قضاء سامراء، جنوب شرق تكريت، فيما رفض ذووها حجر الفتاة في مستشفى سامراء وقيامهم بنقلها إلى بغداد لغرض العلاج، لافتاً الى "وفاتها في الطريق".

وأضاف المصدر أن "رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً اصيب بالمرض أيضاً في المنطقة ذاتها"، مبينا ان "الرجل يمتلك حظيرة اغنام انتقل اليه المرض من خلالها".

وأكد المصدر أن "عدد الاصابات بالحمى النزفية بلغ حتى الآن 6 اصابات بينها حالة وفاة فيما اتجهت فرق البيطرة والصحة الى منازل المصابين لاتخاذ الاجراءات والتدابير البيطرية والصحية اللازمة".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات.