فتاة تنهي حياتها بـ"كسرية" جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأربعاء، بإقدام فتاة على الانتحار بسلاح ناري لأسباب مجهولة، جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الفتاة تبلغ من العمر 25 عاماً وأقدمت على الانتحار في منزلها الواقع بقرية الأتمار بقضاء داقوق (35كم جنوب كركوك)، بإطلاق النار من بندقية صيد (كسرية) استقرت في رأسها لتفارق الحياة".

وأضاف المصدر أن "والدة الفتاة قالت إنها خرجت لسقي المزروعات في مزرعتهم وحين عادت وجدت ابنتها (ر. ع. ج) والدماء تسيل منها مفارقة الحياة وبجانبها سلاح والدها".

وتابع أن "الشرطة حضرت لموقع الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الانتحار".

ويوم أمس الثلاثاء، قال مصدر أمني في كركوك، لوكالة شغق نيوز، إن "فتاة من مواليد 2003 وتدعى (ر. خ. و)، وهي طالبة في الصف السادس الإعدادي، وبعد توزيع نتائج الدخول إلى الامتحانات الوزرارية تبين أنها غير مشمولة بالامتحانات فقامت الانتحار حرقاً وسط منزلها الواقع في حي رحيم آوه شمالي كركوك".