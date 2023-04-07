فتاة تنهي حياتها بـ"شال" وإنقاذ شاب من محاولة انتحار في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتحار فتاة وانقاذ شاب من محاولة انتحار في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة في العشرينيات من عمرها اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة شال داخل غرفتها الخاصة بمنزلها الواقع في قضاء الشطرة شمالي المحافظة"، لافتا إلى أن "اسباب الانتحار لا تزال غير معروفة لدى الأجهزة الامنية".

وأضاف المصدر، ان " قوة امنية تابعة لشرطة النجدة تمكنت من إنقاذ شاب حاول الانتحار من خلال الرمي بنفسه بنهر الفرات من أعلى جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة للوقوف على الأسباب والدوافع".