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فتاة تنتحر وتترك رسالة على مرآة غرفتها في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-10T18:43:44+0000
فتاة تنتحر وتترك رسالة على مرآة غرفتها في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بانتحار فتاة إثر حالة نفسية سيئة، بعد أن تركت رسالة على مرآة غرفتها في محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 25 عاماً، أقدمت مساء اليوم، على الانتحار شنقا بواسطة (شال) معلق بسقف غرفتها داخل المنزل، وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأوضح أن "سبب الانتحار يعود لمعاناة الفتاة من حالة نفسية سيئة"، لافتا إلى أنها "تركت عبارة على مرآة غرفتها (سامحوني تعبت ما- لا- أريد أعيش -العيش)".

في شأن آخر، عثرت قوات الأمن العراقية، على 34 قذيفة مدفع عيار 120 ملم من المخلفات الحربية التالفة، أسفل جسر سيد خضير ضمن محافظة ذي قار، جرى رفعها من قبل فرق الدفاع المدني، دون أي ضرر يذكر.

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