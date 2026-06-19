فتاة تنتحر شنقاً وحريق يلتهم بستناً في حادثين منفصلين بذي قار

شفق نيوز - ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن فتاة في مقتبل العمر أقدمت على الانتحار داخل منزلها وسط مدينة الناصرية، في حين التهم حريق ضخم بستاناً للنخيل في حادث آخر شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز"، إن "فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، وهي طالبة في مرحلة السادس الإعدادي، أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة سلك كهربائي معلق في المروحة السقفية داخل غرفتها، في منطقة دور الزراعة وسط الناصرية"، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق موسع للكشف عن ملابسات الحادث ودوافعه.

"فوبيا" السادس الإعدادي والضغوط النفسية

وتأتي هذه الحادثة المأساوية بالتزامن مع انطلاق الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الإعدادي في العراق؛ حيث تشهد هذه الفترة سنوياً تصاعداً مقلقاً في معدلات الانتحار أو محاولاته بين صفوف الطلبة.

ويعزو باحثون نفسيون ومختصون هذه الظاهرة إلى "الفوبيا المجتمعية" المحيطة بمرحلة السادس الإعدادي بوصفها تحديداً مصيرياً لمستقبل الطالب، وما يرافقها من صعوبة في بعض الأسئلة الوزارية، والرهبة من الإخفاق أو عدم نيل المعدل المؤهل للجامعات المرموقة.

وتتضاعف هذه الأزمة نتيجة الضغوط النفسية الشديدة واللوم الذي تمارسه بعض العوائل على أبنائها، مما يضع الطلبة تحت وطأة قلق حاد واكتئاب يدفع ببعضهم إلى إنهاء حياتهم هرباً من مواجهة النتائج أو شعوراً بالتقصير.

حريق بستان النخيل

وفي سياق أمني منفصل، اندلع حريق ضخم في أحد بساتين قرية (آل سهلان) الواقعة شمالي مدينة الناصرية، مما أسفر عن احتراق أكثر من 20 نخلة.

وبحسب المصدر الأمني ذاته، فإن آليات فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني في ذي قار هرعت إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق في وقت قياسي دون تسجيل إصابات بشرية، مبيناً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن عبث أطفال داخل البستان.