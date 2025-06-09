غرق 3 شقيقات بميسان وسائح يبتلعه وادٍ في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع ثلاث شقيقات بعد غرقهن، في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاث شقيقات في قضاء الكحلاء ميسان، تعرضن لحادث غرق قرب مرقد علي الزكي".

وبين أن "فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ اثنتين منهن، فيما فارقت الثالثة الحياة رغم محاولات إنعاشها"، لافتاً إلى أن "الشقيقتين فارقن الحياة بعد ذلك".

في حين أفاد مصدر محلي، من محافظة دهوك، بأن سائحا لقي مصرعه بعد سقوطه من أعلى صخرة في وادي شيرانة السياحي الواقع في قضاء العمادية شمالي المحافظة.

واوضح المصدر أن "السائح الذي ينحدر من إحدى المحافظات الوسطى في العراق، وكان قد زار محافظة دهوك لغرض السياحة"، مبيناً أنه "توفي على الفور بعد سقوطه في الوادي، وتم نقل جثته الى مستشفى العمادية لإجراء اللازم".