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فتاة تشنق نفسها في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-10T16:04:56+0000
فتاة تشنق نفسها في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الأحد، بانتحار فتاة شنقا داخل منزلها في قضاء بلدروز شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طالبة من تولد ٢٠٠٣ أقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها في قضاء بلدروز (٣٠ كم شرق بعقوبة) لأسباب مازالت غامضة .

وأضاف المصدر، أن جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته.

وسجلت ديالى خلال النصف الأول من عام 2022 أكثر من 30 حالة ومحاولة انتحار في المحافظة منذ بدء العام الحالي.

ويعزو مختصون تصاعد حوادث الانتحار الى العامل الاقتصادي وانعدام الدخل الشهري والخيانة الزوجية والعنف الأسري إلى جانب تعاطي المخدرات والإدمان عليها".

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