فائق زيدان يوجه بإزالة اسمه من أحد شوارع الموصل (وثائق)

شفق نيوز– نينوى

كشفت وثائق رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، اليوم الأربعاء، عن توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بتبديل اسم الشارع المحاذي لبناية رئاسة محكمة استئناف نينوى في مدينة الموصل من "شارع القاضي فائق زيدان" إلى "شارع القضاء".

وأظهرت الوثائق أن رئاسة محكمة استئناف نينوى أبلغت محافظة نينوى برغبة رئيس مجلس القضاء الأعلى بتغيير اسم الشارع الذي يحمل اسمه والمجاور لبناية المحكمة في الجانب الأيسر من الموصل، إلى "شارع القضاء" أو أي تسمية ترمز إلى المؤسسة القضائية.

وبينت الوثائق أن محافظة نينوى باشرت بإجراءات تنفيذ الطلب وتعديل الاسم رسمياً في السجلات البلدية إلى "شارع القضاء"، التزاماً بتوجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وفي هذا الصدد أكد مصدر قضائي، لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة استئناف نينوى أوضحت في مراسلتها أن هذا القرار جاء نزولاً عند رغبة القاضي فائق زيدان، وتعبيراً عن حرصه على ترسيخ رمزية القضاء كمؤسسة وطنية مستقلة، بعيدة عن أي شخصنة أو مجاملة في التسمية.

وكان محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، قد أوضح في حزيران من العام 2022، أن تسمية أحد شوارع مدينة الموصل باسم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان جاءت تقديراً لدور القضاء في استتباب الأمن بالمحافظة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش.

وأشار الجبوري حينها إلى أن إطلاق أسماء شخصيات وطنية أو شهداء على شوارع الموصل أمر متعارف عليه، وأكد أن القضاء كان ولا يزال من أبرز المؤسسات التي واجهت الإرهاب والفساد في نينوى.