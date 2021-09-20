فايزر يزف البشرى: لقاحنا آمن للأطفال بين 5 و11 عاما

شفق نيوز/ أعلنت شركتا "فايزر" و"بايونتيك"، يوم الإثنين، أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن لقاحهما "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن 5 و11 عاما.

وأكدت الشركتان، أنهما ”ستسعيان للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريبا“.

وأفادت الشركتان في بيان، بأن اللقاح سيعطى بجرعة أقل لهذه الفئة عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عاما وما فوق.

وأكدتا أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم ”في أقرب وقت ممكن“.

وهذه أول بيانات سريرية تصدر عن هذه الفئة العمرية.

وقال البير بورلا رئيس مجلس إدارة فايزر، إنه بسبب انتشار المتحورة دلتا ”زادت حالات إصابة الأطفال بكورونا بنسبة 240 % في الولايات المتحدة ما يشدد على ضرورة التلقيح“.

وهذه نتائج جزئية لدراسة شملت 4500 طفل بين سن الستة أشهر و11 عاما في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

وتتوقع الشركتان نشر النتائج المتعلقة بالفئة العمرية 2-5 سنوات فضلا عن 6 أشهر-سنتين في ”الربع الأخير من السنة“.

وتجرى راهنا دراسة حول لقاح موديرنا للأطفال دون الثانية عشرة.

وفي إسرائيل يلقح الأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة الذين قد يعانون من مضاعفات خطرة مرتبطة بكورونا، منذ الأول من أغسطس/ آب الماضي.

وقالت وزارة الصحة إنها تحصل على ”إذن خاص“ من دون انتظار البيانات السريرية وكل حقنة ”تدرس حالة بحالة“.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية وافقت أواخر مايو/ أيار الماضي على استخدام لقاح فايزر- بايونتيك للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما.

وأفاد مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة ماركو كافاليري للصحفيين: ”كما كان متوقعا، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر- بايونتيك للأطفال ولليافعين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12 و15 عاما“.

وأضاف أن بيانات الاختبارات السريرية ”تظهر حقا أن اللقاح يقي بشكل كبير“ الفئات الأصغر سنا.

وأفادت الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها بأن الأطفال قادرون على ”تحمّل“ اللقاح ”بشكل جيد“ ولا توجد ”مخاوف كبيرة“ في ما يتعلق بالآثار الجانبية.

كما أذنت الولايات المتحدة وكندا في وقت سابق باستخدام اللقاح لهذه الفئة العمرية، وكان استخدام اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية العملاقة بالاشتراك مع بايونتيك الألمانية مقتصرا على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.